Anticorruzione. Modica, controreplica D’Antona. Riceviamo

Rispondiamo volentieri alla replica dell’Assessore al Bilancio del Comune di Modica, ex Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ed ex esperto finanziario del Sindaco di Modica, secondo la quale avremmo accusato maldestramente l’amministrazione in merito alla trasparenza degli atti, relativamente alla corrispondenza con la Corte dei Conti sul Piano di riequilibrio.

Riportiamo testualmente parte della deliberazione del 6 dicembre scorso dell’Anac, Autorità Nazionale Anticorruzione: “L’amministrazione non può negare/differire una istanza di accesso civico generalizzato solo in ragione del fatto che il documento richiesto è inserito in un protocollo denominato “riservato” .. “Inoltre, in base al principio della leale collaborazione, l’amministrazione valuta l’ostensibilità dei soli atti formati e detenuti che non necessitano di rielaborazione se non sotto il profilo dell’anonimizzazione di eventuali dati personali esistenti. Nel caso essi siano già resi pubblici è altresì necessario che l’amministrazione specifichi dove tali atti sono pubblicati ..”.

In sostanza l’amministrazione deve eliminare dal cosiddetto “protocollo riservato” e trasferire al protocollo generale la corrispondenza con la Corte dei Conti, può rilasciare gli atti e i documenti già formati richiamati nella corrispondenza o indicare dove sono stati pubblicati.

Questo sul piano tecnico.

Sul piano politico continuiamo a denunciare un atteggiamento di chiusura e di arroccamento, privo di trasparenza, rivolto ad oscurare, non si sa per quanto tempo ancora, documenti che riguardano la vita della città, atti negati ai cittadini e perfino ai consiglieri comunali, unici deputati ad approvare il Piano di riequilibrio.

Vito D’Antona

Sinistra Italiana

Salva