Vittoria. Richiesta aumento giorni per somministrazione tamponi

Il Sindaco di Vittoria Francesco Aiello, ha inviato al Direttore dell’Asp di Ragusa, Angelo Aliquò una lettera per chiedere il potenziamento delle giornate per effettuare i tamponi diagnostici al virus da Covid-19. Nella missiva si legge che attualmente il prelievo viene effettuato solo una volta a settimana, una operazione chiaramente insufficiente per soddisfare le richieste di un’ utenza maggiore. Il Sindaco Aiello auspica che la richiesta avanzata possa essere accolta per venire incontro alle esigenze di un territorio vasto con quasi 70 mila abitanti.

