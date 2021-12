Amministrative a Monterosso. Si amplia l’offerta politica

Si scaldano i motori per le prossime elezioni amministrative a Monterosso Almo. Emanato in queste ore un documento del Gruppo “Futuro Comune con sindaco Paolo Amato” nel quale si afferma: “Apprendiamo della notizia della candidatura a sindaco di Monterosso, del dottor Santi Benincasa già amministratore ,che si aggiunge a quella già proposta dal nostro gruppo.

Siamo certi che anche la sua candidatura contribuirà a renderà questa campagna elettorale ricca di contenuti.

Il percorso politico proposto dal gruppo Futuro Comune ha creato una rete di competenze e contatti necessari oggi a rispondere alle richieste di decine di persone che quotidianamente incontriamo e ci scrivono.

Il nostro obiettivo è riportare Monterosso ad una nuova vita e gestione amministrativa contro la gestione fallimentare in questa legislatura degli “ astuti “ venditori di fumo in base alle esigenze del momento.

Sono sotto gli occhi di tutti – prosegue la nota – gli innumerevoli danni che “l’astuzia” sta provocando tra i concittadini ma il senso di superiorità porterà gli “astuti” ad incolpare tutti tranne se stessi.

Monterosso ha bisogno di competenza, innovazione, concretezza e visione recuperando la qualità della vita per i propri abitanti, uscendo dal Medioevo politico in cui questa legislatura ci ha trascinati.

A Benincasa – conclude il documento – il nostro augurio di poterci confrontare in campagna elettorale ognuno nel rispetto delle proprie idee e differenze, con l’unico scopo del bene comune”.

Salva