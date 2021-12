Modica. Anche per le scuole “Falcone” e “S.Teresa” rinnovo energetico

Dopo aver appaltato i lavori per la riqualificazione energetica dell’edificio scolastico appartenente al Circolo Didattico Piano Gesù di Via Pascoli a Modica Alta, oggi è toccato ad altri due plessi scolastici di grande tradizione e storia: S.Teresa e Falcone. Anche in questi due casi i finanziamenti (rispettivamente 335.000 e 560.000 euro) arrivano dal Po-Fesr 2014/20 “Promozione dell’eco efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche”. Entrambe le scuole verranno elevate ad un livello eco sostenibile grazie agli interventi che consistono nella sostituzione di tutti gli infissi, l’installazione di corpi illuminanti a led (funzionanti con sistema Building Automation) e la realizzazione dei pannelli fotovoltaici che le renderanno energeticamente autosufficienti. I lavori sono stati aggiudicati alle ditte Occhipinti Pietro per quanto riguarda S.Teresa e Leone Antonino & figli per la Falcone “Anche per questi due altri plessi l’obiettivo è sempre lo stesso: creare una scuola indipendente energicamente e soprattutto eco sostenibile. Nuova tipologia di riscaldamenti, nuovi infissi, pannelli solari. Insomma sono proiettate nel futuro. Non vi è ombra di dubbio che grazie a questi lavori, e ad altri già programmati in altri edifici scolastici, il nostro patrimonio immobiliare adibito a fini scolastici sia il più all’avanguardia in provincia da un punto di vista energetico”.

