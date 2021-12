Rotatoria Dente Crocicchia a Modica. Spadaro: “Troppi ritardi”

Il consigliere comunale Giovanni Spadaro ha chiesto all’amministrazione di conoscere i motivi per cui sussiste un notevole ritardo nel completamento delle opere connesse alla realizzazione del progetto della rotatoria di Dente Crocicchia a Modica. “Appare quantomeno anomalo – dice Spadaro – che, passati 60 giorni dall’apertura transitoria e in considerazione dei lavori occorrenti, il cantiere di lavoro sia ancora aperto”.

Si tratta dei lavori della curva nel tratto terminale di via Dente Crocicchia, tenuto conto che è stata aperta al transito veicolare in modo precario dal 22 ottobre e ad oggi non si sono completati i lavori.

