Pozzallo. Approvata la delibera per il fondo di solidarietà alimentare

Con Delibera della Giunta Municipale pozzallese è stata approvato l’avviso dei Buoni Spesa. I Buoni Spesa potranno essere utilizzati, solo ed esclusivamente presso gli esercizi commerciali convenzionati. A tal proposito sul sito web istituzionale è riportato l’elenco degli esercizi commerciali che hanno aderito, si ricorda che i buoni possono essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari (con esclusione di alcolici e superalcolici), prodotti alimentari per bambini e neonati e prodotti di prima necessità per l’igiene della persona e dell’ambiente.

L’istanza di partecipazione deve essere presentata entro e non oltre il 20 gennaio 2022 e potrà essere scaricata dal sito istituzionale del Comune di Pozzallo.

