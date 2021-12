Acqua a Vittoria, Scuderi. “Diamo a Cesare quel che è di Cesare”

“Certo, dire che sono state mantenute le promesse, a poco meno di due mesi dall’insediamento, spacciando per proprio il lavoro fatto da altri, è quantomeno un’operazione censurabile politicamente parlando, su cui va ripristinata tutta la verità. Per carità, esiste la cosiddetta continuità amministrativa. Ma bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. E, in questo caso, il Cesare in questione non è Campailla”.

E’ quanto afferma il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi, che si ricollega alle affermazioni fatte dall’assessore alle Manutenzioni secondo cui, dopo tre anni, l’acqua corrente sta ritornando in via Casiraghi e in via della Rinascita (zona Forcone) perché è tutto frutto del grande lavoro della Giunta Aiello. “Ben venga, intanto, la risoluzione del problema e non è su questo, ovviamente, che stiamo a sindacare – continua Scuderi – ma dando una scorsa agli atti amministrativi degli ultimi mesi, ci si accorge che il 15 marzo scorso fu adottata, dalla commissione straordinaria, la delibera n.623 avente ad oggetto “Lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica comunale – primi interventi urgenti e indifferibili” con cui si impegnarono risorse economiche pari a 513mila euro. Bene, i lavori di cui l’assessore Campailla mena vanto in queste ultime ore non sono altro che parte della diretta attuazione degli effetti di quella delibera. Quindi, nessun miracolo della Giunta Aiello ma solo un’azione di continuità amministrativa in seno all’ente di palazzo Iacono, com’è facile dimostrabile da chi intenda consultare gli atti. E’, dunque, opportuno ripristinare l’operazione verità e dare i meriti a chi spettano. Alla commissione straordinaria per avere avuto la lungimiranza di predisporre quella delibera e di avviare i lavori. Alla Giunta Aiello di avere proseguito quell’azione. Tutto qui. Non vendiamo fumo giusto per prendersi gli applausi della cittadinanza perché tutti i nodi, prima o poi, vengono al pettine”.

