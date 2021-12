Modica. “L’ennesima occasione di finanziamenti perduta”

Il Ministero della Transizione Ecologica ha ha approvato la graduatoria definitiva di progetti per l’implementazione del servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola dell’infanzia e per gli alunni delle scuole del primo ciclo di istruzione, mediante l’utilizzo di nuovi mezzi di trasporto ibridi o elettrici.

Il bando, emesso a dicembre dell’anno scorso, era indirizzato esclusivamente ai comuni italiani destinatari di una procedura d’infrazione in materia ambientale notificata dalla Comunità Europea, tra cui risulta il Comune di Modica.

Per ridurre il danno ambientale lo Stato Italiano ha messo a disposizione di questi comuni venti milioni di euro in due anni per l’acquisto di nuovi scuolabus ad alimentazione ibrida o elettrica.

Dal decreto risulta che il Comune di Modica non ha partecipato al bando a differenza di altri comuni siciliani, tra cui Ragusa che ha ricevuto un cospicuo finanziamento da destinare all’acquisto di sei nuovi scuolabus elettrici.

“Bastava semplicemente trasmettere entro aprile una richiesta -rileva Vito D’Antona di Sinistra Italiana – atteso che il Comune di Modica, per la conformazione e l’ampiezza del suo territorio garantisce un servizio di scuolabus, con un onere significativo a carico del bilancio.

Come è già avvenuto soltanto alcuni mesi fa, nel caso del bando per la tutela della biodiversità terrestre e marina e nel bando per progetti di rigenerazione e risanamento dei centri urbani, l’inerzia dell’amministrazione ha penalizzato la città di Modica, facendo sfumare occasioni irripetibili.

Mentre gli altri comuni della provincia di Ragusa e della Sicilia si attrezzano ed ottengono importanti contributi a fondo perduto, Abbate e la sua giunta trovano più semplice ricorrere a prestiti, continuando ad indebitare il Comune, come avvenuto qualche giorno fa, e lasciando in eredità oltre cento milioni di euro da restituire allo Stato”.

