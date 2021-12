Doppio evento culturale al Teatro Garibaldi di Modica

Prosegue anche a dicembre il ciclo di incontri 2021, che celebra i quattro lustri di Mondadori Bookstore Modica, inserito nelle manifestazioni di ‘InTeatroApertoLibri’ della Fondazione Garibaldi.

E sarà un doppio ‘mezzogiorno di fuoco’ in una location di grande suggestione: il foyer del Teatro Garibaldi nel cuore di Modica. Due eventi alle 12 di mercoledì 8 e domenica 12 dicembre con due autori che narrano storie di bellezza, fascino ed emozione.

Mercoledì 8, Costanza Di Quattro racconta, con Salvatore Cannata, ‘Giuditta e il Monsù’, la sua ultima fatica letteraria. Storia di Ibla, nel 1884, Palazzo Chiaramonte, due bambini che nascono e poi crescono. Insieme ma distanti. Uno, Fortunato, abbandonato davanti al portone; l’altra, Giuditta, l’ultima “fimmina” di quattro sorelle, figlia del marchese Romualdo. Storie in cortili assolati e stanze in penombra, cucine ed estati, ricette tramandate e passioni. E quell’amore, un po’ sullo sfondo e un po’ in prima linea, che alimenta cuori giovani. Tutto in quella casa…

Secondo evento, domenica 12, con Daniele Mencarelli, ‘Sempre tornare’, e Giada Giaquinta ad accompagnarlo nel raccontodi un’estate del 1991, dei 17 anni e della prima vacanza da solo con gli amici. Non facendo però i conti con se stesso e un inconveniente nella notte di Ferragosto. Una fuga solitaria tra la solitudine, la bellezza della natura e il tormento al tempo stesso; e la voglia di battere la propria timidezza per chiedere aiuto a chi incontra lungo il tragitto. E poi Emma…

