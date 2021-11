Il Santa Croce calcio per l’esame Taormina

La nona giornata del campionato di Eccellenza propone al Santa Croce calcio la difficile sfida interna contro il Città di Taormina. Sarà la prima di due gare consecutive interne in soli tre giorni per la squadra di Gaetano Lucenti visto che mercoledì 17 si recupera la gara contro l’Acicatena rinviata il 31 ottobre per maltempo. Il tecnico biancazzurro conta tanto su queste due gare interne per risollevare la sua squadra dai bassifondi della classifica, ma, altresì è consapevole che saranno due avversarie toste. Il Taormina costruito per raggiungere quantomeno i play off, sta viaggiando con lo stesso ritmo delle migliori e dista dalla testa della classifica di sole quattro lunghezze. La squadra di mister Lu Vito e un’avversaria da prendere con le pinze, solida in difesa e con un attacco micidiale rinforzato dall’ultimo arrivato Simone Abate. Per il Santa Croce sulla carta sembrerebbe una partita in salita, ma, le potenzialità dei biancazzurri potrebbero uscire finalmente fuori e certamente gli uomini di Lucenti potrebbero dire la sua contro i più forti avversari. Il tecnico però per la sfida di domenica dovrà fare a meno degli infortunati Daniele Arena, Lucas Fernandes e Babucarr Ceesay, mentre, saranno a disposizione sia Davide Floridia, sia Sebastiano Cosentino che già sette giorni fa a Siracusa sono subentrati a partita in corso.

“Abbiamo da affrontare due sfide importanti – dice il DG Claudio Agnello –. È arrivato il momento di dimostrare chi siamo, senza fare nessun proclama. Per noi arrivano due appuntamenti casalinghi molto importanti in cui siamo chiamati a fare punti. Taormina domenica ed Acicatena mercoledi, sono tre le squadre più in forma del campionato. Noi siamo in leggera ripresa nonostante le numerose difficoltà. La dirigenza, lo staff e la rosa, stanno lavorando tantissimo per far si che le sorti del club possano risollevarsi. La dirigenza in testa, valuterà in modo particolarmente attento l’evolversi delle prossime gare prima dell’apertura del calciomercato di dicembre che potrebbe essere utile per adottare ulteriori correzioni ad una rosa fin qui falciata da infortuni ed indisponibilità oltre ad alcune prestazioni al di sotto delle aspettative. Il club continua a ritenere la squadra un organico di valore e con un pizzico di coraggio e consapevolezza dei propri mezzi, potremo presto invertire la tendenza della classifica.”.

La gara si giocherà al “Kennedy” e avrà inizio alle ore 14.30. A dirigere la gara sarà il signor Augello della sezione di Agrigento che sarà collaborato dai signori Reitano e Grasso della sezione di Acireale.

