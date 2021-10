Ennesima profumeria presa di mira da malviventi a Modica. Stavolta è toccato a Mabù, negozio di Via Sacro Cuore. I delinquenti hanno agito di notte e col sistema della spaccata, impiegando, come ariete, un’auto rubata precedentemente. Hanno sfondato la vetrina d’ingresso della profumeria, arraffando in pochi secondi profumi e cosmesi, per un valore di svariate migliaia di euro. E’ stato un residente a lanciare l’allarme, svegliato dal botto e dai vetri in frantumi.

Salva