“Ripartiamo in sicurezza”. Delegazione Csen Ragusa a Chianciano

Il progetto “Ripartiamo in sicurezza” del Csen intende favorire la ripartenza post Covid-19, promuovendo, attraverso l’esercizio della pratica sportiva, i valori delle pari opportunità e favorendo il coinvolgimento di una generazione (Gen Z) che ha maggior bisogno di formazione psicofisica e di interazioni interpersonali, dei gruppi più vulnerabili, emarginati e con disabilità che maggiormente hanno subito gli effetti negativi delle restrizioni. Al convegno tenutosi lo scorso fine settimana a Chianciano, con la presenza del presidente nazionale Csen Luigi Proietti, presente anche una delegazione della provincia di Ragusa, guidata dal presidente del comitato ibleo, Sergio Cassisi, con Rita Gurrieri e Annalisa Occhipinti. “Dopo una fase preparatoria ed organizzativa – afferma Cassisi – questo progetto prevede la realizzazione di una serie di eventi in presenza nel corso dei quali supporteremo le nostre Asd e Ssd affiliate sulle molte informazioni (pillole informative) legate alle azioni per evitare il contagio Covid-19. Informazioni che poi saranno trasmesse sui canali social di Csen insieme a video promo sugli aspetti psicologici e della sana alimentazione. Illustreremo, quindi, il modus operandi da attuare a sostegno delle società sportive territoriali”.

