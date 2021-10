L’incidente sulla Modica-Pozzallo. La vittima è Carmelo Vicari

È Carmelo Vicari il 25enne motociclista modicano deceduto poco prima delle 14 nell’incidente stradale avvenuto nella zona industriale Modica-Pozzallo. La vittima si è scontrata con un Suv Mitsubishi condotto da una 49enne di Modica che è stata estratta dalle lamiere contorte dell’auto e trasferita in elisoccorso a Catania. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale di Modica e il magistrato di turno. I veicoli sono stati sequestrati. Il giovane lavorava nell’azienda avicola Avimecc, poco distante dal luogo del tragico sinistro. Vicari lascia la moglie e due bimbi in tenerissima età. Il magistrato ha disposto il trasferimento del corpo nella sala mortuaria dell’Ospedale Maggiore a disposizione dell’autorità provinciale.

