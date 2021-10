Ragusa. Rinnovato incarico collaborazione consigiliere Rivillito

Con determinazione sindacale n. 59 adottata in data odierna il Capo della Civica amministrazione di Ragusa, Peppe Cassì, ha deciso di rinnovare, per la durata di 12 mesi, l’incarico di collaborazione del Consigliere comunale Luca Rivillito per le problematiche ed i progetti inerenti i servizi sociali.

Per il consigliere Rivillito si tratta, come detto, di una riconferma dell’incarico che gli era stato già attribuito dal primo cittadino lo scorso anno per lo studio e la collaborazione progettuale nelle problematiche di servizi sociali al fine di collaborare con lo stesso sindaco e con l’assessore competente in materia.

“Senza clamore ma anzi con grande discrezione, giornalmente – dichiara il sindaco Peppe Cassì – i nostri Servizi sociali svolgono un lavoro delicato e al tempo stesso prezioso per tutta la nostra comunità. La pandemia ha fatto emergere in maniera eclatante vecchie e nuove fragilità della nostra società eppure, proprio grazie all’impegno costante di tutti gli operatori comunali, delle associazioni di volontariato e del mutuo sostegno che i ragusani hanno saputo offrirsi, la nostra città ha retto. Non dimentichiamo, ad esempio, il grande lavoro svolto dai nostri uffici per rendicontare le risorse regionali utilizzate per buoni spesa, che ha fatto sì che il Comune di Ragusa fosse tra i primi a ricevere nuovi finanziamenti per il sostegno alimentare. Sono quindi lieto di rinnovare l’incarico al consigliere Luca Rivillito, che in questo complesso meccanismo è stato un ingranaggio fondamentale, come collaboratore a supporto dell’attività dell’assessore Luigi Rabito per le problematiche e i progetti inerenti i Servizi Sociali.”

