Avimecc Volley Modica, la Ds Cassibba sulla sfida contro Palmi

L’Avimecc Volley Modica si prepara a giocare la seconda gara in questo campionato di Serie A3. Dopo la vittoria casalinga contro Marcianise è tempo di fare visita alla nuova OmiFer Palmi, squadra che ha avuto un buon restyling pronti per lottare ai vertici del Girone Blu.

Sulla sfida si è espressa la Ds Manuela Cassibba, che sente la positività di una formazione costruita per crescere ed affermarsi in questo campionato. La prima al Palarizza è stata la gara immagine che ha mostrato la qualità della formazione guidata da D’Amico. Ora è tempo di affermarsi e di confermare il proprio andamento.

Sulle insidie che una gara può nascondere al sui interno: “Non credo che ci siano delle insidie nascoste, sappiamo bene le qualità della formazione che andremo ad affrontare. La squadra si è allenata già da Martedì in vista di questa gara e vogliamo mettere in mostra la miglior prestazione contro una squadra costruita per la promozione”.

La vittoria contro Marcianise non deve influire sulla prossima gara: “Non può e non deve influire la prima di campionato. Abbiamo vinto contro una formazione che era alla nostra portata, la sfida è stata combattuta anche perchè era la prima in casa con il ritorno del pubblico e questo ci ha destato forti emozioni, ma non abbiamo fatto niente di più di quello che dovevamo”.

Infine su Palmi: “Abbiamo già affrontato questa formazione in un test match estivo e hanno dimostrato di essere una delle squadre da battere in questa stagione. Ci sono giocatori con grande esperienza, ma questo non mi preoccupa perché ho grande fiducia nel lavoro di D’Amico, Distefano e Nicastro. Andremo in trasferta con la voglia di fare bene e subito dopo ci concentreremo sulla gara successiva”.

