Pozzallo. Stazione Passeggeri a disposizione di turisti e cittadini

Il Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza, dà il “benvenuto alla ‘M/S e Hebridean Sky’, che oggi fa tappa al porto di Pozzallo avviando un appuntamento con le navi da crociera che si ripeterà nel mese di ottobre e nei prossimi mesi”.

”I croceristi – dichiara Piazza – troveranno ad accoglierli la Stazione dei Passeggeri, infrastruttura a disposizione per il loro transito. Come è noto, infatti, la Stazione è stata operativa sin dalla sua inaugurazione, utilizzata per le operazioni di imbarco e sbarco del catamarano per Malta; è stata messa a disposizione delle autorità per riunioni di Protezione civile specie in emergenza covid, è stata utilizzata per conferenze ed attività di formazione”.

“Tenuto conto che da qualche giorno questo Libero Consorzio – ha concluso il Commissario Piazza – è concessionario dell’intera area di transito, di concerto con la Capitaneria di Porto, la Stazione sarà dotata di ulteriori servizi a disposizione dell’utenza e dei cittadini. In questi giorni, infine, il Commissario ha autorizzato la consegna dei locali alle autorità militari e di Polizia”.

