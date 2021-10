Confcommercio Ragusa. Operatori florovivaistici a confronto

E’ iniziato da Ragusa il tour per promuovere l’evento fieristico tra gli operatori del settore florovivaistico in programma dal 26 al 28 novembre al Centro fiere Bicocca Catania. Stiamo parlando di SiciliaPlants, il salone professionale del florovivaismo mediterraneo, che punta a concentrare in un solo punto le migliori produzioni siciliane di piante e fiori. Nel corso di un vertice tenutosi nella sede provinciale di Confcommercio Ragusa, gli onori di casa sono stati fatti dal presidente provinciale Federfiori, Giovanni Salerno, alla presenza del presidente provinciale dei vivaisti Francesco Tolaro. Prestigiosa la presenza di Rosario Alfino, presidente nazionale Federfiori, che ha avuto modo di appurare la bontà del progetto. Una sfida tutta siciliana per mantenere l’importanza dell’area con una operazione di marketing territoriale per portare qui i buyer e vendere non solo i prodotti florovivaistici di cui la Sicilia è tra i primi produttori ma tutte le peculiarità dell’isola, dalla cucina tipica al clima mite, e poi il mare, le spiagge, l’Etna, il barocco del Sud Est. “E’ una scommessa che ci siamo intestati anche come Federfiori della provincia di Ragusa – afferma Salerno – e che vogliamo portare avanti d’intesa con le altre realtà isolane. Tutti sappiamo come il comparto del florovivaismo sia stato tra i più colpiti dagli effetti della pandemia. Ma ci stiamo muovendo per cercare di recuperare il terreno perduto, creando sinergie che ci possano fare guardare avanti e progettare iniziative di un certo spessore”.

