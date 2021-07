Consiglio comunale di Modica. Approvati 4 punti dell’ordine del giorno

Il consiglio comunale di Modica tenutosi ieri sera in sessione urgente e pubblica ha esitato tutti i punti posti all’ordine del giorno. A inizio di seduta si è provveduto alla surroga della Consigliera dimissionaria in seno alla 4^ commissione consiliare permanente, Ivana Castello, la quale si è prontamente dimessa. Approvato a maggioranza il piano finanziario degli interventi delle categorie tariffarie e delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021; Anche se prima dell’approvazione è stata chiesta una sospensione della seduta per consentire alla commissione consiliare di correggere un errore materiale nel parere in precedenza espresso. Approvato all’unanimità il punto concernente, il regolamento per la concessione degli incentivi economici per la promozione degli insediamenti residenziali e produttivi nel centro storico di Modica, per il quale il Consigliere Medica aveva presentato quattordici emendamenti, che poi ha ritenuto ritirare in considerazione che dopo i primi tre andati a voto e respinti non aveva senso continuare nella votazione. Approvato infine, il quarto punto concernente, la presa d’atto delle effettive caratteristiche architettoniche e tipologiche di un fabbricato in c.da Serrameta Bosco Pozzo Cassero.

Esaurito l’ordine del giorno, il Presidente Minioto ha sciolto la seduta.

