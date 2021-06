Perù teme un golpe dopo vittoria elezioni presidenziali Castillo

Perù sempre più nel caos. La procura peruviana ha aperto un’inchiesta contro l’ex Alto comando delle forze armate per i presunti reati di sedizione, ribellione e cospirazione dopo aver rilasciato una dichiarazione in cui si parla di una presunta “frode” elettorale. Attraverso un comunicato, la Procura ha indicato che sono stati fissati 30 giorni per l’inchiesta a carico di un ex militare che domenica 6 giugno ha affermato l’esistenza di una presunta truffa al ballottaggio nel secondo turno. In una lettera indirizzata a tutti i comandanti delle Forze Armate, l’ex militare, suggerisce di agire contro la Costituzione affermando che l’attuale governo avrebbe agito nei confronti di un determinato candidato e, pertanto, il documento propone di non rispettare i risultati del processo elettorale. Dopo aver appreso della lettera firmata da almeno 23 generali dell’Esercito in pensione, 22 viceammiragli della Marina in pensione e 18 tenenti generali dell’Aeronautica in pensione, il presidente ad interim, Francisco Sagasti, ha chiesto al Pubblico Ministero di indagare sul caso considerando che la lettera dell’ex- militare “è un’azione inaccettabile da parte dei cittadini e delle Forze Armate della Nazione”. Nel frattempo non cessano le denunce di irregolarità e brogli promossa da Fuerza Popular che fa capo alla candidata Keiko Fujimori il cui partito insiste nel non riconoscere i risultati del 6 giugno scorso. Ballano 44 mila voti in favore di Pedro Castillo, leader marxista comunista, ed ex maestro elementare in un villaggio andino. Il presidente ad interim del Perù, Francisco Sagasti, ha dichiarato che promuoverà indagini ogni qualvolta si cercherà di minare l’ordine costituzionale del paese.

