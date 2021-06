Roma. Vescovo Staglianò guida delegazione modicana dal Papa

Il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica esprime un sincero ringraziamento al Vescovo di Noto , Antonio Staglianò, che ha promosso l’incontro con il Santo Padre , che fa seguito alla consegna dell’Uovo di cioccolato* fondente, a base di “Cioccolato di Modica Igp” realizzato dal maestro cioccolatiere Aldo Puglisi, nonché l’uovo-pigna Ovum Pine Nut, ideato e disegnato dallo stilista siciliano Diego Cortez e realizzato in ceramica di Caltagirone, in occasione della Santa Pasqua.

L’incontro con il Papa, si è svolto in occasione dell’Udienza Generale, dal Cortile San Damaso mercoledì 9 giugno.

Della delegazione, guidata da S.E. Mons. Stagliano, accompagnato per l’occasione dal Dott. Francesco Fratantonio, hanno fatto parte l’Assessore del Comune di Modica, Giorgio Linguanti, delegato dal Sindaco, l’artista Diego Cortez, e il maestro cioccolatiere Aldo Puglisi; quest’ultimo ha consegnato al Santo Padre una lettera a nome del Consorzio, il prezioso folder del francobollo dedicato al Cioccolato di Modica Igp, la pubblicazione “Il cioccolato di Modica IGP” di Grazia Dormiente e le barrette di cioccolato di Modica Igp prodotta, da Nacrè Srl; una barretta di cioccolato di Modica Igp , riproducente il Cristo Redentore del Maestro Cortez, in edizione limitata e non destinata alla vendita (200 esemplari), il cui incarto è stato realizzato e donato dalla Tipografia Kromatografica di Ispica.

