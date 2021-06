Palermo maglia nera in Italia

Situazione preoccupante in Italia rispetto alla percentuale di giovani tra 18 e 24 anni che non lavorano e non sono inseriti in percorsi di istruzione o formazione. Sicilia prima assoluta con Palermo maglia nera con il 38 per cento. La categoria cosiddetta dei neet (neither in employmente nor in education training) vede l’Italia prima in Europa in questa desolante classifica con una media del 20,7 per cento. Il Covid non ha fatto che aggravare una situazione di per sé già problematica nel 2019 quando il nostro Paese registrava il dato peggiore: 18 per cento contro l’11,6 della media europea. Meglio di noi erano persino Romania e Bulgaria rispettivamente con il 14,7 e 13,7 per cento. Il Paese Ue migliore in Europa l’Olanda con appena il 4,3 per cento di giovani che non lavoravano né studiavano.

