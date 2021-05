Quattro importanti riconoscimenti per l’Olio Dop Monti iblei

Terzo classificato. Nella categoria Dop Igp fruttato medio. L’azienda ragusana Giorgio Rollo conquista il gradino più basso del podio con l’etichetta Letizia Dop Monti iblei. Un ambito riconoscimento ottenuto al premio nazionale Ercole olivario. Premio speciale – anfora speciale – all’azienda Vernera di Spanò & c. di Buccheri con l’etichetta Casa di Lavinia. Altro premio all’azienda Vernera di Spanò con la menzione di merito “Impresa Donna” assegnate alle migliori imprese femminili. Menzione di merito “Giovane Imprenditore, assegnata ai migliori titolari under 40, “impresa gestita da giovani”, ai Frantoi Cutrera di Chiaramonte Gulfi. Quattro importanti riconoscimenti, dunque, per le aziende del consorzio di tutela dell’olio Dop Monti iblei. Sono state nove le aziende della Sicilia, con dieci oli extravergine di oliva, ad aver superato le selezioni regionali e a concorrere al premio nazionale Ercole Olivario. Sabato mattina, sui canali social, la proclamazione dei vincitori. Il Premio Ercole Olivario è organizzato dall’unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia, in collaborazione con la camera di commercio dell’Umbria e il sostegno del sistema camerale nazionale, delle associazioni dei produttori olivicoli, degli enti e delle istituzioni impegnate nella valorizzazione dell’olio extravergine di oliva italiano di qualità. In questa edizione del premio nazionale Ercole Olivario, oltre al riconoscimento ai primi classificati di ciascuna delle due categorie in gara per le tipologie fruttato leggero, fruttato medio e fruttato intenso, sono stati assegnati anche altri premi: la menzione speciale “Olio biologico”, menzione “Olio Monocultivar”, premio speciale Amphora Olearia, menzione di merito giovane Imprenditore, la menzione Impresa Donna, menzione di merito Impresa digital communication assegnata alla realtà aziendale che si è contraddistinta per lo sviluppo della cultura digitale; il premio Leikithos, dedicato alla memoria di Giorgio Phellas che, grazie al suo impegno, ha contribuito alla promozione e valorizzazione del premio sin dalla sua prima edizione.

