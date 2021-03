Covid. Si sfiorano i 500 positivi in provincia

Nelle ultime 24 ore si aggrava la situazione in provincia di Ragusa, sfiorando i 500 positivi. Dal report sugli indicatori territoriali della diffusione del Covid-19, le persone attualmente positive sono 494, di cui 451 in isolamento domiciliare, 35 ricoverate e 8 nella Rsa di Ragusa. L’aumento dei numeri preoccupa sopratutto a Ragusa e Scicli che superano la soglia dei 100 positivi, seguiti da Acate (53) e Santa Croce Camerina (37). Tre delle quattro città elencate rischiano di essere dichiarate zona rossa in base al numero degli abitanti che rientra nei parametri dettati dal Cts per determinare le divisioni in area (zona rossa 250 positivi per ogni 100.000 abitanti). Difatti l’indice di positività a scicli supera il 3,77%, a Santa Croce Camerina il 3,07% e ad Acate il 5,03%. I contagi salgono anche a Ispica e a Modica, ma di poco, mentre a Vittoria ormai da qualche giorno non si registrano più casi di coronavirus. La situazione negli ospedali invece sembra essere sotto controllo ma registra un nuovo ricovero: all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa sono 34 (25 in malattie infitteve, 3 in area grigia, 6 in terapia intensiva) e uno al Guzzardi di Vittoria per un totale di 35 ricoverati.

Questa la suddivisione per città: Acate (53), Chiaramonte Gulfi (1), Comiso (15), Giarratana (5), Ispica (24), Modica (18). Segue Monterosso Almo (2), Pozzallo (23), Ragusa (107), Santa Croce Camerina (37), Scicli (102) e infine Vittoria (64).

Dall’inizio della pandemia i guariti sono 7941 mentre i decessi 203.



