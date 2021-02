Vittoria. Idea Liberale propone tavolo tematico sul turismo

Perché non creare già adesso un tavolo tematico sul turismo, coinvolgendo anche gli operatori balneari oltre alle associazioni di categoria? Pur nell’incertezza di ciò che sarà il contagio da qui ai prossimi mesi, potrebbe essere opportuno fissare le linee guida per una promozione condivisa e una strategia comune, fissando le basi di un progetto da sottoporre, ovviamente, alla prossima amministrazione comunale”. E’ la proposta che arriva da Idea Liberale Vittoria che, con il presidente Giuseppe Scuderi, appura come, ogni giorno sempre di più, gli operatori del settore a Vittoria scalpitino per fare in modo che le riaperture possano tornare di nuovo al centro del dibattito come questione da affrontare e risolvere in tempi rapidi. “E’ ovvio che ci sia tutta questa impazienza – continua Scuderi – considerato che, proprio nei comparti di cui stiamo parlando, da mesi ormai non si fattura niente e c’è evidentemente la necessità di potere sperare in qualcosa di positivo. Ma proprio perché è necessario coltivare al meglio questa speranza, la creazione di un tavolo tematico, con gli interlocutori istituzionali, potrebbe essere la strada più corretta già a partire dal fatto di potere formalizzare idee e proposte destinate a mettere in evidenza la voglia di ricominciare che è davvero parecchia. Dovrebbero essere riunioni caratterizzate da spirito propositivo e necessarie anche per individuare strategie di comunicazione e promozione pur nel rispetto delle misure che saranno decise dal Governo. Si potrebbero fissare già da ora gli specifici servizi che si rendono indispensabili per le attività in questione. Le aperture a singhiozzo hanno affaticato un po’ tutti ed è ovvio che, adesso, non ci si vuole fare cogliere impreparati. Ogni territorio, però, ha le proprie caratteristiche distintive ed è per questo che sostengo la necessità di un confronto tra tutti gli attori interessati così da elaborare la strategia migliore”.

