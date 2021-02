Nell’era del Covid gli italiani spendono online: è boom di acquisti nel web

In molti lo hanno definito “effetto Covid” ma si tratta in realtà di una tendenza che aveva preso piede ancora prima della pandemia. Erano infatti già parecchi gli italiani che si erano avvicinati al mondo del web ed avevano iniziato a fare shopping online. Certamente però la situazione sanitaria dell’ultimo anno ha contribuito ad accelerare il processo, spingendo anche i più scettici a spendere i propri soldi nelle piattaforme virtuali. Come si legge in un approfondimento dell’ANSA, nel 2020 il numero di coloro che hanno effettuato acquisti online è triplicato rispetto all’anno precedente.

Non parliamo solo di e-commerce come Amazon, Zalando e via dicendo ma anche di altre realtà, che hanno conosciuto un vero e proprio boom nell’arco del 2020. Dal settore della ristorazione a quello delle scommesse sportive, dal mondo della cultura a quello dello sport, il web si è rivelato una vera e propria risorsa, che ha permesso di superare, seppur in parte, le restrizioni imposte dal Covid. Vediamo dunque cosa è cambiato nell’ultimo anno.

Amazon, Zalando e lo shopping online

Per quanto riguarda gli e-commerce come Amazon e Zalando, durante la pandemia queste realtà hanno registrato un record di incassi e la cosa non sorprende di certo. Con le aperture a singhiozzo di negozi e centri commerciali, in moltissimi si sono rivolti al mondo del web per fare shopping e hanno scoperto i vantaggi di questi portali. Sono soprattutto i colossi come Amazon, Zalando ed Ebay ad essere usciti vincitori da questa fase, ma anche gli e-commerce dei piccoli negozi sono comunque riusciti ad ottenere la propria fetta della torta.

Lo shopping online esisteva già, ben prima dello scoppio della pandemia, ma è innegabile che il Covid abbia contribuito a lanciare questi portali. Secondo gli esperti il boom registrato nel corso del 2020 non si esaurirà presto, perché se è vero che la situazione prima o poi migliorerà in Italia è altrettanto vero che molti italiani hanno scoperto gli innumerevoli vantaggi dello shopping online e difficilmente lo abbandoneranno in toto.

Le scommesse sportive oggi si fanno online

Una netta crescita nel corso del 2020 si è registrata anche nel settore delle scommesse sportive online ed il motivo è sempre da imputare, ma solo in parte, al Covid. Se infatti la pandemia ha sicuramente incentivato gli appassionati a rivolgersi alle piattaforme online, bisogna considerare che gli stessi bookmaker hanno lanciato promozioni davvero interessanti come i bonus senza deposito. Il fatto di potersi registrare ad una piattaforma ed iniziare subito a scommettere senza dover investire del denaro reale è un grande vantaggio d’altronde e in moltissimi ne hanno approfittato. Il bonus di benvenuto è sempre esistito a dire il vero, ma sono aumentati i bookmaker che propongono quello senza deposito, che permette di ricevere una quota di denaro da giocare senza effettuare alcun versamento sul proprio conto online. Questa strategia ha consentito alle piattaforme online di raggiungere un gran numero di nuovi iscritti.

Musei e teatri: visite e spettacoli online

Il settore della cultura è stato tra quelli maggiormente colpiti dalla pandemia: teatri e musei infatti sono rimasti chiusi al pubblico per diversi mesi e ciò di certo non ha reso la vita semplice agli operatori che lavorano nel settore. Anche in questo ambito tuttavia la digitalizzazione ha permesso di superare alcune difficoltà, seppur in piccola parte. Nel corso del 2020 sono stati organizzati numerosi spettacoli live che gli spettatori potevano seguire in streaming da varie piattaforme ma non solo. Gli stessi musei hanno aperto le loro porte agli italiani con visite virtuali, in alcuni casi anche a pagamento, studiate ad hoc.

Acquisti online: boom temporaneo o tendenza per il futuro?

Come possiamo comprendere dunque gli italiani si sono avvicinati al mondo del web e hanno scelto di spendere i propri soldi sulle piattaforme online. Alcuni consumatori lo facevano già, altri sono stati incentivati dalla situazione sanitaria dell’ultimo anno e dalle restrizioni imposte per via del Covid. Adesso viene da chiedersi quanto durerà questa tendenza: si tratta di una fase di passaggio o anche nel prossimo futuro gli italiani continueranno a fare i propri acquisti online? Secondo gli esperti, è assai probabile che questi comportamenti continuino anche nei prossimi anni: siamo nell’era del digitale e dopo averne scoperto i vantaggi diventa difficile tornare indietro.

