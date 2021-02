Marina di Ragusa. Ottima riuscita del campionato zonale vela

C’era anche il nipote del timoniere di Luna Rossa, Francesco Bruni, tra i regatanti del campionato zonale rivolto alle classi Laser standard, Laser radial e Laser 4.7 tenutosi sabato e domenica scorsi al porto turistico di Marina di Ragusa. L’organizzazione dell’evento è stata curata dal Circolo velico Kaucana, in collaborazione con l’associazione Italia Classi Laser e con il supporto della Fiv. Le attività della regata, appuntamento di interesse nazionale, si sono svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento di diffusione del Covid 19 emanate dalla Fiv. Attraverso il nipote di Bruni, alla fine della premiazione, tutti i partecipanti, il comitato di regata e i soci del Cvk hanno inviato un caloroso in bocca al lupo a tutto il team di Coppa America. Ma come sono andate le due giornate di gara? La prima è iniziata con pioggia e versanti temporaleschi a minacciare la competizione. Sono state comunque svolte due prove rispetto alle tre in calendario con vento da 240/250 gradi, intensità 13/16 nodi ed onda 1.80/2.50. I sette laseristi del Cvk hanno riportato degli ottimi piazzamenti, classificandosi nelle prime cinque posizioni. La seconda giornata, invece, è stata caratterizzata da un insolito vento di tramontana che ha soffiato sul campo di regata, aumentando le difficoltà tattiche e di conduzione: vento che andava da 310 a 010, intensità 8/14 nodi ed onda incrociata. I risultati finali hanno, in pratica, dato ragione al “battaglione” del Circolo velico Nic Catania presente con 17 regatanti: hanno trionfato sul podio. Bene, per quanto riguarda il Cvk, Carlo Dipasquale che ha ottenuto la settima posizione, quattordicesimo Paolo Salvo, alla sua prima regata in laser. “Sono state – sottolineano dal Circolo velico Kaucana – due giornate molto intense che hanno messo a dura prova le nostre capacità organizzative. Riteniamo, comunque, che tutto sia andato per il verso giusto. Ci stiamo preparando al meglio per gli eventi sportivi di rilievo che animeranno la nostra stagione in periodo primaverile”.

