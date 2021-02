Il presidente di Federalberghi Ragusa, Rosario Dibennardo, augura buon lavoro a Carlotta Schininà che è stata riconfermata all’unanimità nel ruolo di presidente dell’osservatorio sulla tassa di soggiorno del Comune capoluogo. “Un riconoscimento all’attività svolta – sottolinea Dibennardo – e, al contempo, lo sprone per un impegno futuro ancora maggiore visto che occorrerà individuare con la massima attenzione quali potranno essere le scelte migliori da compiere, i settori in cui investire, dovendo assolutamente puntare alla promozione del territorio senza se e senza ma per cercare di fare ripartire un settore che tutti abbiamo appurato essere in gravissima difficoltà e che ha bisogno di sostegni adeguati. Ritengo che Carlotta Schininà, collaborando con l’amministrazione comunale di Ragusa, abbia le competenze per potere fornire, di concerto con tutti gli altri componenti dell’osservatorio, le indicazioni giuste per risalire la china. Come federazione, staremo al suo fianco e al fianco di tutti coloro che adesso dovranno sbracciarsi ulteriormente le maniche rispetto al passato per cercare di costruire un futuro sostenibile per il nostro comparto”.

