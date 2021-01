Lancio dello spot Salesiani “LIMITED EDITION”

Il 31 gennaio, di ogni anno, in tutto il mondo i Salesiani ricordano San Giovanni Bosco, loro Padre fondatore, e riconosciuto dalla Chiesa come Padre, Maestro e Amico dei giovani.

Quest’anno i festeggiamenti in onore del Santo vedranno delle limitazioni, dovute alla situazione pandemica in atto, ma questo non ha fermato le iniziative 2.0 al fine di festeggiare e onorare la figura di don Bosco.

In occasione dei festeggiamenti 2021 don Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore e X successore di don Bosco, ha voluto sottolineare il dono di don Bosco alla Chiesa, alla Società e ai giovani, attraverso le piattaforme digitali e social. Per l’occasione, ha fatto realizzare un breve spot per raggiungere tutti e far conoscere ancora di più la missione educativa fondata dal Santo dei Giovani.

In una recente intervista a Famiglia Cristiana, don Ángel Fernández Artime, ha affermato: “Certamente il nostro marchio d’identità sono i giovani, la loro educazione, la formazione dei bambini, degli adolescenti. Tutto il resto, oratorio, scuole, licei o centri di formazione professionale, case di accoglienza per i ragazzi immigrati, parrocchie, centri giovanili, istituzioni universitarie, sono mezzi finalizzati a uno scopo: preparare le giovani generazioni alla vita. Il nostro metodo educativo continua a essere quello di don Bosco: il sistema preventivo, che è molto più di una pedagogia”.

Lo spot dura 30 secondi e presenta in chiave divulgativa il carisma educativo, che anima ancora oggi, dopo 133 anni dalla morte del Fondatore, la missione giovanile. Il video è stato realizzato nelle quattro lingue principali della Congregazione Salesiana e sarà lanciato a livello mondiale il 31 gennaio.

In seguito al lancio dello spot, i Salesiani avvieranno una campagna social, che coinvolgerà tutti i giovani attraverso l’app di Tik Tok. Con l’ausilio di un Tiktoker, partirà una challenge rivolta ai giovani: “Mostra a tutti cosa ti rende unico, ossia la loro LIMETED EDITION”.

Il video è possibile vederlo sul canale YouTube dei Salesiani Sicilia:

https://youtu.be/4d6x-Due-MA

Salva