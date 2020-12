Dubai: visto per i pensionati che se lo possono permettere

Dubai 2006

Dubai è stata a lungo una destinazione per espatriati da tutto il mondo, ma negli ultimi anni la tendenza è in deciso aumento. In risposta a questo fenomeno, l’ufficio degli Emirati Arabi Uniti ha approvato nel 2018 la creazione di un visto di pensionamento rinnovabile ogni cinque anni, entrato in vigore quest’anno. Cambia la filosofia di trasferirsi a Dubai, dunque, soprattutto per le condizioni di stabilità socio politica che offrono gli Emirati. “La città “non è più un posto dove venire a lavorare, guadagnare e andarsene. “Adesso puoi investire i tuoi soldi qui, puoi andare in pensione qui e puoi pianificare a lungo termine la tua vita” ha detto un immobiliarista trasferitosi nella AUE. Le Nazioni Unite stimano che, lo scorso anno, gli Emirati Arabi Uniti abbiano accolto più migranti di Francia o Canada. Ma ci sono alcune credenziali da rispettare, se vuoi ottenere il visto a Dubai. E’ necessario soddisfare uno dei quattro requisiti: un reddito mensile di circa 4.600 euro, un conto in banca superiore a 230.000 euro, possedere una proprietà del valore di 460.000 euro, o infine, una combinazione di risparmio e valore minimo di 460 mila euro. La concessione di questo visto di riforma ai cittadini stranieri è vista come un modo per contribuire a rilanciare lo sviluppo economico del Paese per farlo diventare centro per le imprese e gli investimenti. La senior economy Harsha Varyani, 50 anni, da otto anni ha messo radici a Dubai, creando uno spazio per la pratica dello yoga. Oggi è uno dei cittadini stranieri che ha il visto per la pensione. “Avere un visto di pensionamento mi toglie il peso dalle spalle, perché non devo più pensare a trasferirmi a breve termine. Dopo un anno o due, posso effettivamente rimanere più a lungo e dedicarmi al 100% ai miei affari” ha detto. Anche i servizi sanitari sono stati adattati a questo nuovo segmento di popolazione. Andre Daoud, direttore generale della Sanità di Dubai sostiene che il cambiamento demografico e il visto offerto anche ai pensionati, è essenziale per garantire servizi in linea con queste esigenze. “Pertanto, guardiamo in questa prospettiva, pensando a come migliorare e offrire una vasta gamma di servizi che rispondano a questa fascia di età ” ha detto. Per quanto concerne la tassazione sulla pensione, essa dipende dal paese di origine. Gli Emirati Arabi Uniti non applicano l’imposta sul reddito alle persone fisiche, il che li rende attraenti per i pensionati. Altri paesi come il Regno Unito hanno un trattato in vigore con gli Emirati al fine di prevenire la doppia imposizione. Anche la Spagna ha stabilito un accordo simile. I cittadini spagnoli pagano le tasse solo una volta, nel paese di origine. Mentre le pensioni svedesi sono soggette all’imposta SINK, un’imposta pari a zero, o al 25% sui redditi da pensione di ogni cittadino residente all’estero. L’attrazione degli stranieri attraverso i visti promette anche di stimolare il mercato immobiliare di Dubai, sia per gli inquilini che per gli acquirenti. Lewis Allsopp gestisce un’agenzia immobiliare nella regione e si dice soddisfatto del trasferimento. “Non vogliamo che Dubai sia una città in cui la gente viene per un anno, guadagna un po’di soldi e torna a casa. Il mercato immobiliare deve trasferirsi e rimanere qui, per mantenerlo attivo”.

Salva