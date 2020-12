Modica. Da sabato i vouchers spesa già spendibili

Sono 1042 le richieste di vouchers – spesa attualmente al vaglio della commissione giudicatrice. Nella giornata di venerdi 18 dicembre verrà pubblicata sul sito web del Comune di Modica la graduatoria contenente (per motivi di privacy) solamente i numeri di accettazione dell’istanza. Sono state accettate tutte le pratiche con ISEE inferiore a 7 mila euro e comprovata residenza nel Comune di Modica da più di cinque anni. Dal giorno dopo, sabato 19 dicembre, sarà già possibile recarsi nei supermercati che hanno aderito all’iniziativa per fare la spesa. Si ricorda che, a seguito del raddoppio della cifra stanziata per i buoni spesa, sarà possibile effettuare i propri acquisti in più volte entro il 31 gennaio 2021. Non più dunque un’unica soluzione. Gli esercizi commerciali prescelti in base alla completezza dell’offerta merceologica e in base alla scelta effettuata dal richiedente al momento della presentazione della domanda, sono: Conad Calabrese per chi ha scelto Frigintini , Conad Magno Belvedere per chi ha scelto Modica Alta, Crai Via Risorgimento per chi ha scelto Modica-Sorda ,L’Alimentare – Decò via Sacro Cuore per chi ha scelto Modica Centro, Conad Le Liccumie per chi ha scelto il quartiere D’Oriente. La divisione per aree di scelta e punti vendita è tassativa, non sarà possibile effettuare la spesa in altri esercizi commerciali poiché i nominativi sono inseriti nei rispettivi elenchi che il Comune fornirà in base alla scelta fatta. Gli importi dei vouchers sono stati raddoppiati grazie ad un aumento dello stanziamento iniziale su precisa volontà dell’Amministrazione Comunale che ha deciso di accettare tutte le pratiche aventi diritto senza escluderne nessuna. Ad usufruirne saranno circa 4 mila modicani per importi che vanno dalle 100 euro per singolo componente del nucleo fino ai 300 euro per famiglie con più di quattro componenti. “Speriamo – commenta il Sindaco – che grazie a questo provvedimento che quest’anno è stato notevolmente ampliato rispetto agli anni precedenti, possiamo far trascorrere un Natale migliore a quanti ne hanno bisogno. Al termine di questo 2020 era necessario fare ancora di più rispetto agli anni scorsi, sommando questa iniziativa a quelle già messe in campo nei mesi scorsi e recentemente per quanto riguarda il pagamento degli affitti commerciali. Ringrazio gli uffici che in tempi record hanno evaso centinaia di pratiche e le attività commerciali che hanno avuto la sensibilità di aderire al progetto”.

