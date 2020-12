Proseguono gli allenamenti del Marina di Ragusa calcio in vista della ripresa del campionato prevista il 13 dicembre. Nonostante lo stop imposto per l’emergenza sanitaria, lo staff tecnico del Marina di Ragusa continua il programma di allenamenti mirato al miglioramento atletico della squadra. Ad esaminare il periodo, certamente non usuale, a cui tutto il calcio dilettantistico è sottoposto, è il laterale Giuseppe Cervillera e l’allenatore in seconda Alessandro Nigro.

“E’ un periodo molto difficile quello che stiamo attraversando – afferma Cervillera – ma lo stiamo affrontando con molta serenità e serietà per non farci trovare impreparati alla ripresa del campionato.” Poi Cervillera analizza l’inizio del torneo: “Le nostre prestazioni di inizio campionato sono state all’altezza del campionato che ci aspettavamo. Siamo stati penalizzati oltremodo dai risultati negativi a fronte di gare giocate bene dalle quale avremmo meritato molto di più.

Noi tutti ci alleniamo al massimo e siamo riusciti a creare un ottimo gruppo che lavora costantemente dimostrando grande professionalità.

Alla ripresa del torneo non vogliamo sfigurare nonostante affronteremo l’FC Messina. Una squadra costruita per fare bene, ma non saremo intimoriti dal blasone della squadra messinese. Li affronteremo sempre con il massimo rispetto.”

Anche Alessandro Nigro analizza il momento che attraversa la serie D. “Speriamo davvero che si possa riiniziare il prossimo 13 dicembre – afferma Nigro. I ragazzi hanno lavorato con costanza e dedizione in queste settimane di stop forzato. L’entusiasmo non è mancato in queste settimane. Ogni giorno mi confronto con Mister Utro (che ringrazio per avermi dato la possibilità di questa esperienza in panchina a suo fianco), sul piano tecnico e per stimolare ulteriormente i ragazzi. Con Mister Utro ci troviamo bene. E’ una sintonia iniziata già da qualche anno, sfociato in questa stagione calcistica, dopo aver lavorato ‘a distanza’ conoscendo reciprocamente le nostre posizione tecniche.

Alla ripresa del campionato ci ritroveremo di fronte una squadra tosta che gioca bene al calcio, l’FC Messina. Rispetto alle squadre che abbiamo affrontato, l’FC Massina è una squadra di livello superiore. A Messina non andremo a fare la vittima sacrificale. Giocheremo la nostra partita, consapevoli di giocare contro un’ottima compagine.”

