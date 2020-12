Calendario della Polizia di Stato 2021: i 40 dalla Riforma.

Era il 1 aprile 1981 quando veniva disciolto “il Corpo delle Guardie di P.S.” e riformato in “Polizia di Stato”, un organismo moderno, democratico e ad ordinamento civile attraverso cui lo Stato deve assicurare ai cittadini l’ordine e la sicurezza pubblica. E’ questo tema del Calendario 2021 della Polizia di Stato, nel quarantesimo anniversario dalla Riforma.

Attraverso lo scorrere delle immagini fotografiche scelte il Calendario della Polizia di Stato racconta il passaggio dal Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza alla Polizia di Stato: dodici scatti, dodici temi accompagnati da altrettante parole emblematiche che rappresentano l’evoluzione della simbologia, dell’operatività e del concetto di prossimità che rappresenta la Polizia di Stato. Gli scatti raccontano i tanti aspetti innovativi che la legge di riforma ha introdotto: la “smilitarizzazione” del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, la parità di accesso e progressione di carriera per le donne, il diritto di associarsi in sindacati. Immagini operative e di storia dell’Italia degli ultimi 40 anni che testimoniano la mission delle donne e degli uomini della Polizia di Stato: essere sempre al servizio della comunità e a tutela della stessa. Il calendario 2021 racconta la storia degli Operatori di Polizia, l’attività quotidiana al servizio della collettività per la tutela dei diritti di tutti.

Anche quest’anno il ricavato delle vendite del calendario sarà devoluto al comitato Italiano per l’UNICEF, per il progetto volto a fronteggiare le situazioni di disagio minorile conseguenti all’emergenza da COVID 19 e al Piano di assistenza continuativa “Marco Valerio” a favore del personale della Polizia di Stato con figli minori affetti da gravi disabilità. L’acquisto del calendario 2021 della Polizia di Stato contribuirà a sostenere chi è in difficoltà, un piccolo gesto di solidarietà sociale per una grande causa anche con riferimento all’emergenza epidemiologica in atto che ha avuto e continua ad avere una

grave incidenza nella salute di molta gente, tra cui bambini e giovani.

Acquistarlo è semplice, basta entrare nel sito dell’UNICEF all’indirizzo www.regali.unicef.it e prenotarlo per riceverlo direttamente a casa, oppure attraverso un versamento sul conto corrente postale nr. 745000, intestato a “Comitato Italiano per l’Unicef”, indicando sul bollettino la causale Calendario della Polizia di Stato 2021 per il progetto Unicef “Emergenza Coronavirus”. Copia dell’attestazione di versamento dovrà poi essere presentata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura di Ragusa o, per chi si trova in altra provincia, della Questura di riferimento.

Salva