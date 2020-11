Singapore: Covid debellato

Singapore ha sradicato del tutto il coronavirus, dopo zero nuovi casi registrati nelle ultime due settimane. All’inizio dell’anno era indicato come il paese del sud-est asiatico con il più alto tasso di infezioni. Le autorità hanno informato che è stato eradicato anche l’ultimo ceppo di infezione che aveva interessato un dormitorio per giovani lavoratori a basso salario, provenienti principalmente da Bangladesh, India e Cina, responsabili dei casi vertiginosi di epidemia dell’isola. Tuttavia le autorità dopo gli ottimi risultati degli ultimi 14 giorni, ha imposto un rigido isolamento ad alcune persone infette arrivate dall’estero. Singapore il 23 gennaio è stato uno dei primi paesi a segnalare un caso COVID-19 al di fuori della Cina. In tutto i casi registrati su circa 6 milioni di abitanti, sono stati 58.000, la maggior dei quali guariti; appena 28 i decessi. Le rigorose quarantene imposte alle strutture-dormitorio, hanno finito per attirare le critiche dei gruppi a difesa dei diritti umani.

