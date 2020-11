Ciclismo a Vittoria. Multicar definisce ancor di più gli scopi

Si definiscono ancora meglio gli obiettivi e le prospettive legate alla prossima stagione per l’Asd Multicar Amarù che, dopo avere definito il roster della squadra juniores, che quest’anno si fregerà dell’intesa riguardante la costituzione di una plurima con la società campana Team D’Aniello cycling wear, guarda con interessa anche alla formazione della squadra Allievi. Il roster, in questo caso, è formato dai seguenti atleti: Elia Basile, secondo anno; Emanuele Cataudella, primo anno; Cristian Di Prima, secondo anno; Andrea Liotta, primo anno; Flavio Madonia, secondo anno; Mirko Nicolosi, secondo anno; Giuseppe Sanfilippo, secondo anno; Raffaele Tela, secondo anno. Il direttore sportivo che si occuperà di questo gruppo sarà Enrico Tela. A breve saranno annunciati anche altri innesti. “Pure questa squadra – chiarisce il presidente Carmelo Cilia – potrà contare sul rapporto di collaborazione con il vivaio della società campana Team D’Aniello cycling wear con cui contiamo di consolidare un proficuo rapporto d’intesa per raggiungere risultati sempre più interessanti. Stiamo programmando tutto con la massima attenzione, sebbene non sia facile in questo periodo. I ragazzi ci seguono e, soprattutto, si allenano con grande dedizione. Cercheremo sempre di mettere in risalto le loro peculiarità distintive per far sì che si registri una crescita il più possibile costante. Noi puntiamo in alto e i nostri atleti lo sanno e, quindi, continuano a operare con sempre maggiore dedizione”.

