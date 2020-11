Il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza, nella seduta odierna, con i poteri e le funzioni dell’Organo Assembleare, assistito dal Segretario Generale, Alberto D’Arrigo, ha approvato la terza variazione al corrente bilancio di previsione, predisposta dal Dirigente del Servizio Finanziario, Giuseppe di Giorgio.

L’operazione si è resa necessaria per adeguare le previsioni di entrata relative all’Imposta sui premi R.C. Auto e all’Imposta Provinciale di Trascrizione, per € 1.900.000,00, ed al canone per i passi carrabili delle strade provinciali, per € 80.000,00.

Le maggiori somme, provenienti dall’incremento di gettito, saranno destinate agli Istituti scolastici superiori del territorio provinciale per € 425.000,00, alla manutenzione ordinaria della rete viaria per € 50.000,00, all’adeguamento del fondo passività potenziali per € 1.400.000,00 e la restante parte per l’acquisizione di beni e servizi necessari per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID- 19.

Si registrano anche maggiori entrate da trasferimenti regionali per € 50.000,00, per il finanziamento della manifestazione letteraria “A tutto Volume”, oltre a trasferimenti di somme ministeriali relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria per € 86.542,58 per l’anno 2020, € 91.658,58 per l’anno 2021 ed € 113.225,31 per l’anno 2022.

Ancora in data odierna, il Commissario Straordinario, con i poteri e le funzioni della Giunta, ha approvato la variazione al Piano Esecutivo di Gestione conseguente alle variazioni di bilancio.

La variazione di bilancio – dice il Commissario Straordinario Salvatore Piazza – permetterà all’Ente di utilizzare le maggiori entrate previste in ambiti che necessitano di interventi efficaci e allo stesso tempo garantiscono gli equilibri di bilancio.

