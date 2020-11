Mato Itoje, il numero uno del rugby mondiale

Vi ricordate il film ” Il Re Leone” in cui Timon il suricato e Pumbaa, il facocero, che dopo aver salvato da morte sicura il leoncino Simba gli dissero: hakuna matata (nessun problema), ora ci siamo noi, puoi vivere sereno e tranquillo. Nel mondo del rugby il nuovo Re Leone è lui: il 26enne Mato Itoje, seconda linea dell’Inghilterra. Un talento a tutto tondo in grado di fornire prestazioni stellari grazie a doti atletiche straordinarie. Con la sua espressione, un insolito connubio di ferocia e rilassatezza è anche il punto di forza dei Saracens, club che milita nella premiership inglese. Il mio gioco si basa sulla fisicità e sul ritmo di lavoro” ha detto il ragazzone dall’alto del suo metro e novantacinque per 115 chilogrammi di peso. “Mi sento forte, gli avversari mi temono, ma posso fare meglio di così”, ha aggiunto. Il 26enne Itoje combina forza, velocità, agilità, braccia telescopiche e una mentalità “sanguinaria” che lo rende il tipo di giocatore adorato da tifosi e compagni di squadra, ma odiato dai rivali, per la sua euforia urlante, che i puristi del gioco non sempre apprezzano. Il nigeriano Itoje sarà uno dei punti di forza dello storico British & Irish Lions che raggruppa i migliori giocatori di Inghilterra, Irlanda, Scozia e Galles che nel 2021 parteciperà ad un tour in Sudafrica. I biglietti, manco a dirlo, per gli incontri dei Lions sono in via di esaurimento.

