Modica. Istanze tesserino Ast. Domande entro il 25 novembre

Scade mercoledì 25 novembre 2020 (il termine è perentorio) l’stanza per il rilascio di libera circolazione A.S.T. – servizi urbani ed extraurbani anno 2021 in favore dei portatori di handicap ed invalidi civili.

Le richieste vanno redatte in appositi moduli (dove è specificata la documentazione da allegare) da ritirare all’Ufficio Archivio e Protocollo di palazzo Campailla a Modica, piano terra o stamparlo dal sito istituzionale del Comune di Modica. Le istanze vanno presentate all’Ufficio dei Servizi Sociali

Hanno diritto a richiedere il servizio i portatori di handicap e gli invalidi civili ai quali è stata riconosciuta una invalidità non inferiore al 67% e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1^ alla 5^ a prescindere dall’età e dal reddito.

Si precisa che per il certificato di residenza gli interessati possono produrre l’autocertificazione e per quanto concerne l’attestazione del medico provinciale fa fede il verbale di riconoscimento dell’invalidità.

