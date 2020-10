Lunedì nero sulla piazza di Francoforte, crolla SAP

In borsa stamane, fin dalle prime battute l’imperativo è “sell” vendere, sulla piazza di Francoforte. In particolare SAP (System Application and Product) il super richiesto software leader nel mondo per l’attività gestionale, oggi sta lasciando sul piatto circa il 20% di capitale dopo l’annuncio fatto dalla società che le stime 2020 sul fatturato, causa Covid-19, sono previste in netto calo, con una perdita di 500 milioni di utili rispetto al 2019. Christian Klein, Ad di Sap, ha dichiarato che la pandemia farà slittare di un paio d’anni gli obiettivi sul fatturato. L’Azienda prevedeva un recupero nel terzo e quarto trimestre con l’allentamento delle misure restrittive, ma è stata frenata dalla nuova ondata pandemica che ha costretto la cancelliera Angela Merkel a prendere misure restrittive in alcune regioni della Germania.

