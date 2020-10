Chiaramonte Gulfi. Trovato con cartucce, droga e targhe rubate

I Carabinieri di Chiaramonte Gulfi, congiuntamente a personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”, in Contrada Mazzaronello a seguito di perquisizione domiciliare hanno denunciato in stato di libertà un pastore di 39 anni poiché è stato trovato in possesso di venticinque cartucce cal. 12; due cartucce cal. 16; un grammo di sostanza stupefacente del tipo marijuana; due targhe dell’autovetture risultate rubate.

Durante un mirato servizio finalizzato al contrasto dei furti in abitazione e alla ricerca di armi e droga, poi, i militari in contrada Pezza di Rizza del Comune di Acate, hanno rinvenuto all’interno di un casolare abbandonato di proprietà demaniale una cartuccera contenente otto cartucce calibro 12.

