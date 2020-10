A Ragusa tavola rotonda sul tema “Resilienza di Comunità”

Ha fatto tappa oggi a Ragusa l’importante seminario informativo itinerante che ha interessato i comuni di Priolo, Piazza Armerina ed Acireale organizzato in occasione della Giornata Internazionale della Riduzione dei Disastri Ambientali, prevista in Agenda Onu, che si è celebrata il 13 ottobre scorso.

Vista la rilevanza dell’argomento il Comune di Ragusa – assessorato alla Protezione Civile – ha concesso il patrocinio all’iniziativa organizzando una tavola rotonda presso il Centro polifunzionale comunale di viale Colajanni.

“Nel corso dell’incontro a cui è intervenuto il responsabile dell’Area Sud orientale del Dipartimento regionale di Protezione civile ing. Antonino Criscione, presenti i volontari del Servizio Civile Universale – dichiara l’assessore alla Protezione civile Giovanni Iacono – è stato affrontato il tema “Resilienza di Comunità”, interessante argomento che è stato seguito in video conferenza anche da alcuni istituti di istruzione secondaria del territorio”.

