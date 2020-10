Nota casa farmaceutica americana sospende test Covid-19

Iniziano i problemi di intolleranza dopo le prime sperimentazioni anti Covid nel mondo. Dopo la britannica AstraZeneca, che in settembre aveva momentaneamente sospeso i test, anche la statunitense Johnson&Johnson ha comunicato di aver interrotto la sperimentazione clinica per le critiche reazioni avverse manifestate da un paziente volontario. In entrambe le circostanze non sono stati descritti in maniera certa e chiara quali siano i problemi che i pazienti avrebbero incontrato dopo la somministrazione del vaccino anti Covid da parte dei due colossi farmaceutici. AstraZeneca, tuttavia, ha ripreso poco dopo la sperimentazione in vari paesi del mondo (tra cui l’Indonesia), ma non negli Stati Uniti che ha posto il veto.

