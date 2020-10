L’associazione politico culturale Ragusa in Movimento, nelle giornate in cui ricorre il 77esimo anniversario della tragica uccisione di Norma Cossetto, rivolge un invito formale all’amministrazione comunale affinché, per onorare la memoria della giovane istriana, seviziata e uccisa nel 1943 dai partigiani slavi, possa esserle dedicata una via, una piazza o un giardino della città. “Anche noi, come associazione – afferma il presidente Mario Chiavola – abbiamo partecipato alle iniziative promosse in tutta Italia dai comitati 10 febbraio all’insegna dello slogan “Una rosa per Norma Cossetto” nel corso delle quali è stato ricordato degnamente il sacrificio della giovane studentessa istriana che nel lontano 1943 venne sequestrata, stuprata e gettata in una foiba dai partigiani comunisti slavi. E’ opportuno ricordare ai cittadini ragusani, attraverso il gesto simbolico dell’intitolazione di una strada della nostra città, la vita e l’eroica fine della giovane studentessa. Ci attendiamo che questa proposta possa essere condivisa al di là degli schieramenti partitici e che possa godere dell’apprezzamento di tutti i cittadini e dei consiglieri comunali di palazzo dell’Aquila”.

Salva