Modica. Viaggerà sui social il“Dei ed Eroi” del Museo Belgiorno.

Un evento straordinario ed inedito il prossimo 15 ottobre alle ore 14.30, infatti, in streaming sarà possibile seguire e ammirare su Facebook e Instagram una delle testimonianze archeologiche più prestigiose e antiche esposte nel Museo “F.L.Belgiorno” ovvero DEI ED EROI-L’ HYDRIA DEL PITTORE di MODICA.

Il link, diffuso dalla Direzione del Museo e dall’ Associazione Culturale Herakles, per collegarsi è http://fb. me/e/1Xa9mWKho.

Dal Palazzo della Cultura, sarà trasmessa per la prima volta una visita guidata dal Museo.

Sarà l’ archeologo Giovanni Di Stefano, Direttore onorario del Museo, a condurla descrivendo la magnificenza dell’hydria a figure rosse della fine del V secolo a. C. che attualmente è in esposizione al Museo.

Sull’ hydria è raffigurato il mito del giudizio di Paride. Il vaso fu decorato da un artista al quale gli hanno dato il nome de ” Il pittore di Modica”. L’ hydria fu rinvenuta nel 1914 proprio a Modica, in località Oreto

” Il vaso modicano- secondo Giovanni Di Stefano- è una vera e propria rara opera d ‘arte.”

La visita in streaming, che sarà trasmessa grazie ai soci dell’ Associazione Herakles, permetterà, a chi si collegherà, di osservare e scoprire i particolari dei personaggi raffigurati : Atena, Era, Afrodite, Ermes e Paride.

“Il Museo Civico di Modica è al passo con la nuova tecnologia, hanno dichiarato il Sindaco Ignazio Abbate e l’ Assessore alla Cultura Maria Monisteri, e questo consentirà ad una pubblico quanto più vasto possibile di poter ammirare e apprezzare quest’opera d’arte di indiscusso valore storico artistico che conserviamo con orgoglio e vanto nel nostro Museo.”

Dalla Direzione del Museo assicurano che l’ uso delle nuove tecnologie di comunicazione sarà sempre più favorito per innescare nuovi processi di curiosità ed attenzione verso i beni culturali ed i reperti archeologici del museo.

