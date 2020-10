Autocompattatore e camion si scontrano a Scicli, tre feriti

Scontro la scorsa mattina tra compattatore per la raccolta dei rifiuti e un camion, sulla Sampieri-Scicli, in Contrada Boscorotondo. Nell’impatto sono rimaste ferite le tre persone che si trovavano a bordo del camion. Illeso, invece, il conducente del mezzo della ditta che si occupa della raccolta rifiuti in città.

Salva