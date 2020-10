Ginnastica artistica. L’Asd Millennium impegnata a Padova

L’ASD Millennium riprende le gare di Campionato. Domani e domenica in quel di Padova Giulia Salemi (categoria A1) e Mariele Fava (categoria A2) disputeranno le gare del Campionato Individuale Gold Allieve di Zona Tecnica. Un appuntamento di grande spessore dove le ginnaste del tecnico Patrizia Lorefice cercheranno di qualificarsi per il Campionato Italiano. Ad accompagnare Giulia e Mariele anche Dario Santacroce che, insieme al tecnico, cercheranno di dare man forte alle due giovani ginnaste impegnate in due giornate sicuramente difficili e pesanti. Le gare, nel rispetto della normativa anti-Covid si svolgeranno senza pubblico. “Abbiamo lavorato tanto con Giulia e Mariele – spiega Patrizia Lorefice. Neanche l’estate ci ha fermati, riuscendo ad allenarci costantemente per arrivare a queste prime gare preparate in ottima forma fisica. Speriamo di portare a casa buoni risultati per poterci qualificare per il Campionato Italiano”.

