Primo giorno di scuola. Ragusa, le visite del Sindaco Cassì

Stamane in occasione dell’avvio dell’anno scolastico nelle scuole primarie e secondarie di primo grado della città, il sindaco Peppe Cassì e l’assessore alla pubblica istruzione Giovanni Iacono hanno visitato l’Istituto Comprensivo Statale “Quasimodo” di via Ettore Fieramosca e la Scuola Statale “Mariele Ventre” di via Piccinini.

Gli amministratori comunali, ricevuti rispettivamente dai dirigenti scolastici Leonardo Licata e Deborah Consoli hanno colto l’occasione dell’incontro per portare il saluto dell’Amministrazione comunale a tutto il personale docente e non docente ed agli alunni augurando loro buon lavoro.

Nel corso degli incontri nelle due scuole, si è avuto modo di verificare come siano state messe in atto di tutte le misure anti COVID-19, tra le quali rientrano l’apposito distanziamento dei banchi nelle aule e la segnalazione dei percorsi da seguire sia in entrata a scuola fino al raggiungimento delle classi che il tragitto per l’uscita dall’istituto a fine lezioni.

Ai dirigenti scolastici il sindaco Cassì e l’assessore Iacono hanno rivolto il plauso per il lavoro svolto che ha consentito di potere avviare nel migliore dei modi il nuovo anno scolastico che richiederà tutte le attenzioni e cautele necessarie per evitare problemi di natura sanitaria.

Salva