Santa Croce Camerina. 2020, un’ottima annata

Il bilancio consuntivo è stato approvato dal Consiglio Comunale di Santa Croce Camerina, un esercizio caratterizzato dal raggiungimento degli obiettivi gestionali e che ha visto il

concretizzarsi di investimenti e realizzazioni di opere pubbliche importanti e utili per il paese tra le quali la realizzazione del canale di gronda, la ristrutturazione Caserma dei CC, allacci alla nuova rete idrica e l’avvio del progetto della nuova pubblica illuminazione. È stato l’anno dello storico 65% di differenziata. È stato l’anno dell’adesione al nuovo Patto dei Sindaci per la sostenibilità Energetica e Ambientale. Ma quello che credo sia il punto cruciale della mia Amministrazione è il fatto che

finalmente si progetta, si programma seriamente per il futuro della nostra collettività. Una vera innovazione nel panorama politico comunale degli ultimi anni, che si concretizza con la progettazione di opere, certo, poco “visibili” ma fondamentali, con

le quali si pensa al benessere dei Santacrocesi nei prossimi decenni… non certo alle prossime elezioni.

Mezzo milione di euro circa (in miliardo di lire) senza mutui, spesi in progetti

esecutivi per opere finanziabili e già finanziate per decine di milioni di euro.

Progetti, azioni ed investimenti per:

1) Sicurezza antisismica delle nostre scuole, i nostri figli e nipoti in aule sicure;

2) Ambiente, le nostre coste protette dalla erosione;

3) Salubrità delle acque e salute Pubblica, con la sistemazione ed adeguamento del

depuratore di c.da Pescazze e quindi mare più pulito, risanamento della contrada dai

cattivi odori e altro, con la possibilità di riuso delle acque depurate per usi irrigui;

4) Efficientemento energetico, un grande progetto per il “10 aule”.

Ci interessa lo sviluppo del nostro paese, e solo questo, perché si sappia che a Santa Croce non c’è spazio per personalismi o improbabili avventure, qui si lavora per il bene comune”, come in questi giorni si è ascoltato nell’aula consiliare e si è letto sui giornali iornali.

