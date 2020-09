Santa Croce Camerina. Approvato il conto consuntivo 2019

E’ stato grazie al voto favorevole dei tre gruppi consiliari presenti, “Ripartiamo insieme”, “SantaCroce Rivive” e PD che si è giunti, ieri, all’approvazione del conto consuntivo 2019, durante la seduta del Consiglio Comunale, riunitosi nei locali della biblioteca comunale.

“Un voto – commenta il Sindaco Giovanni Barone – che dimostra l’alto senso civico per la città dei consiglieri comunali che hanno espresso il voto favorevole. Durante i lavori della civica assise ho molto apprezzato il gesto di responsabilità politica e non posso che darne merito. Mantenendo anche il numero legale in aula (7 consiglieri presenti al momento della votazione), garantendo il regolare svolgimento della votazione.”

L’approvazione del conto consuntivo – continua Barone – ci permette di essere puntuali alla data del 15 settembre prossimo per presentare la documentazione per partecipare ad un importante finanziamento al Ministero degli Interni, che riguarda la messa in sicurezza di alcuni edifici e del territorio comunale. Un voto che ha reso un ulteriore servizio alla nostra città.”

