Modica, insediato il nuovo comandante della Guardia di Finanza

Oggi, presso la Caserma “Blandino Giovanni”di Modica, è avvenuto il cambio al comando della Tenenza della Guardia di Finanza tra il Capitano Giulia Intrisano ed il Tenente Francesco Sozzo. Intrisano dopo due anni di permanenza a Modica è stata trasferita presso il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Roma. Lascia il comando del Reparto dopo aver svolto un periodo di intenso lavoro, avendo conseguito ottimi risultati in tutti i settori di polizia economico-finanziaria in cui il Corpo è chiamato istituzionalmente ad operare, spesso anche grazie all’eccellente rapporto di collaborazione instaurato con le diverse Autorità del territorio nonché con le altre Forze di Polizia. Il testimone adesso passa al Ten. Sozzo, di 26 anni, originario della Calabria, che dopo aver svolto un periodo formativo quinquennale presso l’Accademia della Guardia di Finanza, dove si è laureato in Scienza della Sicurezza Economico Finanziaria e, successivamente, in Giurisprudenza, provienedalla Sezione Operativa della Compagnia di Varese. II Comandante Provinciale, che ha salutato il Capitano Intrisano, ha rivolto al Tenente Sozzo un augurio di “buon lavoro”, auspicando nuovi successi per il Reparto, nell’interesse del Corpo e del Paese. Il nuovo Comandante della Tenenza di Modica ha, quindi, assicurato il massimo impegno personale e dei propri uomini nell’assolvimento dei compiti istituzionali demandati alla Guardia di Finanza, nonché la massima disponibilità a proseguire nel solco fin qui tracciato di chi lo ha preceduto.

