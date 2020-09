Tutte le grandi novità nel settore dei casinò online

Ci sono settori che non si prendono mai pause, nemmeno durante i mesi estivi, perché gli utenti pretendono sempre il massimo dai servizi che utilizzano. Nel campo del gaming, una delle nicchie in assoluto più vivaci è quella del gambling.

I giochi d’azzardo non passano mai di moda, e anzi diventano un hobby molto gettonato durante le vacanze, proprio perché si ha più tempo a disposizione. Di conseguenza, i player impegnati in questo mercato ne approfittano per potenziare i propri servizi e offrire sempre qualcosa di nuovo alla propria utenza. Alcuni casinò telematici, infatti, hanno deciso di stringere delle nuove alleanze e allacciare nuove partnership, proprio con lo scopo di far contento il pubblico. È quindi il caso di analizzare quali sono tutte le migliori novità in questo settore.

GreenTube insieme a 888Casino: ora è realtà

In termini di aggiornamento del proprio catalogo di giochi, ci sono alcuni casinò particolarmente attivi e sempre pronti per regalare novità ai propri utenti. Fra questi si trova ad esempio 888Casino, una piattaforma la cui recensione può essere letta sul blog di Wisecasino, che ha appena firmato una collaborazione con il noto network GreenTube.

Quest’ultimo è famoso soprattutto per la propria dotazione in termini di slot machines, considerando che il catalogo dei software proprietari ospita nomi noti come Dolphin’s Pearl Deluxe e Lucky Lady’s Charm Deluxe. Essendo una collaborazione appena arrivata, queste interessanti slot non sono ancora disponibili su 888 Casino, ma lo saranno presto: basta soltanto attendere qualche giorno. È chiaro che questa strategia gioverà alla sala da gioco: essendo GreenTube un network piuttosto famoso, la presenza di queste slot senza dubbio procurerà al casinò tanti nuovi iscritti.

Le altre novità nel mondo delle sale da gioco online

Attualmente gli utenti stanno imparando ad apprezzare particolarmente le opzioni dal vivo, dunque i casinò che offrono la modalità live. Questa tipologia di software consente agli utenti iscritti di giocare, restando a casa, presso una sala da gioco fisica, per merito della presenza delle telecamere in loco. In sala si trovano dunque croupier e dealer in carne e ossa, tavoli e arredi: in sintesi, tutti gli elementi che creano la classica atmosfera “in stile Las Vegas”.

Le soluzioni sono davvero tantissime, sia in termini di giochi disponibili che di budget. Alcuni portali offrono ad esempio la possibilità di giocare alla roulette live o al blackjack dal vivo, mentre altri siti inseriscono in elenco anche le slot machines live. Ci sono poi le sale VIP, presso le quali si può accedere soltanto partendo da una puntata minima più alta del solito. In conclusione, chi ama questa tipologia di giochi di gambling oggi può contare sulla presenza di numerose novità di alto livello.

